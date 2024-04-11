В Красноярске в ТРК «Комсомолл» вместо бассейна для серфинга обустроят картинг

В Красноярске в ТРК «Комсомолл» не будет обещанного ранее бассейна для серфинга. Об этом рассказал соучредитель проекта Антон Янкевич.
По его словам, от бассейна отказались по объективным причинам. Главная из них — безопасность. Если на третьем этаже торгового комплекса построить бассейн, пол может не выдержать и провалиться. Ведь помимо воды будет еще и так называемая вибрационная нагрузка.
Поэтому вместо бассейна появится обустроенный картинг с многоуровневой трассой. Он станет частью развлекательного центра. В январе там уже открылись площадки для игры в пляжный волейбол.
Когда комплекс откроется полностью — пока неизвестно.