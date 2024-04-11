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В Новосибирске снесут 46 деревянных домов в микрорайоне Затон

Кроме жилых зданий там планируют построить школу, поликлинику, два детских сада, спортивный комплекс.

Источник: Скриншот

В новосибирском микрорайоне Затон снесут 46 деревянных двухэтажек. Данную территорию будет развивать застройщик в рамках КРТ (комплексное развитие территорий). Работы должны начаться в следующем году. Об этом рассказал заместитель мэра, глава департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев в эфире «Городская волна».

По его словам, компания «ВИРА-Строй» проявила инициативу по застройке данного микрорайона. Деревянные дома на Затоне планируют расселить за несколько лет. Кроме новых зданий в зоне КРТ также планируют построить школу, поликлинику, два детских сада, спортивный комплекс.

Напомним, в Новосибирске жители Затона гна Крещение вырезали купель и поставили ледяной крест.

строительство