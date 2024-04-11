В Новосибирске снесут 46 деревянных домов в микрорайоне Затон

По его словам, компания «ВИРА-Строй» проявила инициативу по застройке данного микрорайона. Деревянные дома на Затоне планируют расселить за несколько лет. Кроме новых зданий в зоне КРТ также планируют построить школу, поликлинику, два детских сада, спортивный комплекс.