Иркутская область названа лидером по запасам золота среди регионов России

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев принял участие в мероприятиях Дня Российского недропользования в честь профессионального праздника работников геологической отрасли. Мероприятие состоялось в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, которая проводится для демонстрации ключевых достижений и результатов в сфере недропользования, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство региона.
На мероприятии Игорь Кобзев представил доклад о добывающей промышленности региона. По его словам, Иркутская область — один из самых богатых минеральными ресурсами регионов страны. Здесь находятся крупнейшие в стране залежи золота, которые составляют 31% от общероссийского показателя. Кроме того, область богата природным газом, углем, нефтью, мусковитом, каменной и калийной солью, магнезитом, железной рудой, редкими металлами, тальком.
Государственный баланс насчитывает 43 месторождения углеводородного сырья, 31 месторождение угля, 12 месторождений железных руд, 11 месторождений редких металлов, 396 месторождений золота, два месторождения магнезита и пять месторождений поваренной соли.
«Добывающая промышленность делает весомый вклад в развитие экономик региона. Доля добывающей промышленности в ВРП области в 2023 году составила 27,9%. В настоящее время приоритетное задачей является модернизация технологии по извлечению полезных компонентов при добыче. Этот вопрос уже решается нефтегазовыми и золотодобывающими компаниями», — сообщил Игорь Кобзев.
В рамках Дня Российского недропользования прошла пленарная сессия «Недропользование для стабильного будущего: эпоха возрождения», участниками которой стали заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров и другие.
Во время мероприятия состоялись также отраслевые и партнерские сессии. Специалисты обсудили развитие минерально-сырьевой базы, цифровизацию недропользования, увеличение инвестиционной привлекательности, добычу полезных ископаемых, развитие и внедрение отечественных технологий и инноваций, привлечения кадров в отрасль.