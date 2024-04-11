Иркутская область названа лидером по запасам золота среди регионов России

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев принял участие в мероприятиях Дня Российского недропользования в честь профессионального праздника работников геологической отрасли. Мероприятие состоялось в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, которая проводится для демонстрации ключевых достижений и результатов в сфере недропользования, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство региона.

На мероприятии Игорь Кобзев представил доклад о добывающей промышленности региона. По его словам, Иркутская область — один из самых богатых минеральными ресурсами регионов страны. Здесь находятся крупнейшие в стране залежи золота, которые составляют 31% от общероссийского показателя. Кроме того, область богата природным газом, углем, нефтью, мусковитом, каменной и калийной солью, магнезитом, железной рудой, редкими металлами, тальком.

«Добывающая промышленность делает весомый вклад в развитие экономик региона. Доля добывающей промышленности в ВРП области в 2023 году составила 27,9%. В настоящее время приоритетное задачей является модернизация технологии по извлечению полезных компонентов при добыче. Этот вопрос уже решается нефтегазовыми и золотодобывающими компаниями», — сообщил Игорь Кобзев.

Также глава региона добавил, что Приангарье является лидером по запасам золота. По его словам, в настоящее время активно ведется освоение крупнейшего в мире месторождения золота — Сухого Лога, запасы которого составляют более 1 240 тонн. Компания «Полюс» собирается начать его опытно-промышленную разработку в 2024 году, а к 2028 — начать эксплуатацию первой очереди золотоизвлекательной фабрики.