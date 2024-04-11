Цены на бензин и дизтопливо изменятся для иностранцев

Предполагается, что цена на дизельное топливо для иностранцев составит 315 тенге за литр. Цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр.
При этом цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними.
Казахстанцы при предъявлении водительского удостоверения смогут покупать топливо в объеме до 100 литров в сутки — 205 тенге за литр бензина.
При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в РК в объеме до 300 литров в сутки — 205 тенге за литр.
Дизельное топливо (летнее, межсезонное) при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК можно будет приобретать в объеме до 100 литров в сутки — 295 тенге за литр.
При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в РК — также в объеме до 300 литров в сутки по цене 295 тенге за литр.
Как поясняют в Минэнерго, уточняются цены на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта для сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов.
«В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и “серого” экспорта нефтепродуктов в другие страны», — отмечают в Минэнерго.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 апреля.
Министерство энергетики также сообщает, что в настоящее время выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, на внутреннем рынке имеется значительный запас нефтепродуктов, ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.