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Цены на бензин и дизтопливо изменятся для иностранцев

Министерство энергетики подготовило приказ, предусматривающий изменение цен на бензин и дизтопливо для иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Предполагается, что цена на дизельное топливо для иностранцев составит 315 тенге за литр. Цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр.

При этом цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними.

Казахстанцы при предъявлении водительского удостоверения смогут покупать топливо в объеме до 100 литров в сутки — 205 тенге за литр бензина.

При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в РК в объеме до 300 литров в сутки — 205 тенге за литр.

Дизельное топливо (летнее, межсезонное) при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК можно будет приобретать в объеме до 100 литров в сутки — 295 тенге за литр.

При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в РК — также в объеме до 300 литров в сутки по цене 295 тенге за литр.

Как поясняют в Минэнерго, уточняются цены на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта для сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов.

«В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и “серого” экспорта нефтепродуктов в другие страны», — отмечают в Минэнерго.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 апреля.

Министерство энергетики также сообщает, что в настоящее время выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, на внутреннем рынке имеется значительный запас нефтепродуктов, ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.

экономика
топливо