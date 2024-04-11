В Челябинской области назвали вакансии с минимальной конкуренцией

«Мы зафиксировали, что в марте на одно рабочее место дворника приходилось всего 0,5 резюме, что говорит о значительном дефиците специалистов в данной сфере. Также наблюдается недостаток кадров среди врачей и поваров», — сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.