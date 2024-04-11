В Челябинской области назвали вакансии с минимальной конкуренцией

«Мы зафиксировали, что в марте на одно рабочее место дворника приходилось всего 0,5 резюме, что говорит о значительном дефиците специалистов в данной сфере. Также наблюдается недостаток кадров среди врачей и поваров», — сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.
Количество вакансий дворников в первом квартале 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличилось в 1,7 раза.
В дефиците находятся такие соискатели: администраторы торговых площадок, уборщицы, ветеринары, токари, автомеханики. Сварщик замкнул рейтинг профессий с низкой конкуренцией: на вакансию претендуют 2,1 человек на место.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что работа инженером заняла в Челябинске первое место как самая высокооплачиваемая в офисе. Претендентам на вакансию обещают платить 111 748 рублей в месяц.