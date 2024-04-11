Перечисление взносов на ОСМС: внесены изменения

При начислении (исчислении) дохода, включающего период оплачиваемого трудового отпуска длительностью один или более одного календарного месяца, отчисления и взносы перечисляются с единовременно начисленной суммы дохода, охватывающей период отпуска, с разделением по месяцам, исчисленным пропорционально количеству дней отпуска.