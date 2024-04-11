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В Челябинске продолжают сносить гигантский недострой, власти просят не пугаться обрушений

«Падение конструкций запланировано в два этапа. Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены», — говорится в комментарии.

В Челябинске продолжают сносить гигантский недострой на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинская — власти просят не пугаться обрушений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 22 марта горожан напугал очень сильный шум и мощный столб пыли при проведении аналогичных работ.

Очередной этап запланировано провести 12 апреля с 10 до 14 часов. Власти говорят о плановом и контролируемом частичном обрушении демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки.

«Падение конструкций запланировано в два этапа. Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены», — говорится в комментарии.

Работы по демонтажу объекта незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинская проводит ООО «Специализированный застройщик БМ-Групп».

строительство