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Суд обязал «Новосибирскавтодор» устранить колею на дороге «Новосибирск — Красный Яр»

Арбитражный суд Новосибирской области обязал АО «Новосибирскавтодор» устранить дефект дорожного полотна на автодороге «Новосибирск — Красный Яр». Соответствующее решение появилось в картотеке суда.

Источник: Прецедент

Следует пояснить, что с исковым заявлением в Арбитражный суд обратилось «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», которое потребовало провести гарантийный ремонт объекта.

— Устранить дефект в виде колеи, путем восстановления изношенного нижнего слоя покрытия с применением материалов, отвечающих условиям контракта или аналогичных материалов, на автомобильной дороге «Новосибирск — Красный Яр» в Новосибирском районе, — указано в тексте судебного решения.

Отмечается, что «Новосибирскавтодор» был подрядчиком по ремонту указанной автодороги 6 лет назад. Работы были завершены в сентябре 2018 года. При этом в период с 2019 года по 2022 год подрядчиком производились работы по устранению недостатков выполненных работ в рамках гарантийных обязательств.

«Новосибирскавтодор» исковые требования не признал, указав, что образование дефектов нижнего слоя покрытия, является следствием неправильной эксплуатации автомобильной дороги, а также отсутствия на протяжении всего периода эксплуатации повторного нанесения ШПО, который должен был производиться не реже одного раз в два года.

Кроме того, ответчик пояснил, что образование колеи является следствием нормального износа объекта и неправильной его эксплуатации, а следовательно, устранению силами и за счет подрядчика в рамках гарантийных обязательств не подлежит.

Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону ТУАД и обязал «Новосибирскавтодор» устранить колею не позднее, чем к 1 июня нынешнего года. Кроме того, с организации принято решение взыскать 6 тысяч рублей госпошлины.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске на ремонт улицы Мира потратят более полумиллиарда рублей. Редакция также писала о том, что появилась новая информация о сроках сдачи в эксплуатацию станции метро «Спортивная». Читайте также: в Новосибирской области расточительные потребители электричества будут платить больше.

Егор САФРОНОВ.