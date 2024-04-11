Суд обязал «Новосибирскавтодор» устранить колею на дороге «Новосибирск — Красный Яр»

Отмечается, что «Новосибирскавтодор» был подрядчиком по ремонту указанной автодороги 6 лет назад. Работы были завершены в сентябре 2018 года. При этом в период с 2019 года по 2022 год подрядчиком производились работы по устранению недостатков выполненных работ в рамках гарантийных обязательств.