АБР прогнозирует рост экономики Казахстана на 3,8% в 2024 году

Прогнозируется, что инфляция постепенно замедлится до 8,7% в 2024 году и 6,3% в 2025 году на фоне относительно жесткой денежно-кредитной политики и сохранения стабильности обменного курса. Ожидается, что цены на услуги станут основным источником инфляции с прогнозируемым ростом на 9,8% в 2024 году и 8,1% в 2025 году из-за повышения цен на коммунальные услуги, объявленного правительством.