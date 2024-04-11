АБР прогнозирует рост экономики Казахстана на 3,8% в 2024 году

Темп роста экономики Казахстана в 2024 году снизится на фоне замедления роста промышленности из-за стагнации в добыче нефти, а затем восстановится в 2025 году за счет увеличения добычи и инвестиций. Об этом говорится в «Обзоре развития Азии (ADO) на апрель 2024 года» от Азиатского банка развития, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные прогноза.
В обзоре указывается, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана ожидается на уровне 3,8% в 2024 году. В следующем году прогнозируется ускорение роста до 5,3% по мере увеличения добычи нефти на месторождении Тенгиз. Риски ухудшения прогноза включают потенциальные негативные последствия от российского вторжения в Украину, более медленный рост экономик торговых партнеров и возможные сбои в маршрутах экспорта нефти.
«Перспективы экономического роста Казахстана в среднесрочной перспективе выглядят позитивными, — сказал руководитель страновых операций АБР в Казахстане Искандар Гуламов. — Однако зависимость экономики от сырьевых товаров делает такой рост нестабильным, поэтому структурные реформы являются важными для обеспечения экономической устойчивости страны».
Прогнозируется, что инфляция постепенно замедлится до 8,7% в 2024 году и 6,3% в 2025 году на фоне относительно жесткой денежно-кредитной политики и сохранения стабильности обменного курса. Ожидается, что цены на услуги станут основным источником инфляции с прогнозируемым ростом на 9,8% в 2024 году и 8,1% в 2025 году из-за повышения цен на коммунальные услуги, объявленного правительством.
Эксперты АБР прогнозируют замедление роста сферы услуг до 4,7% в 2024 году, с последующим ускорением до 4,9% в 2025 году, поддерживаемым торговлей, транспортом и гостиничным бизнесом, промышленный рост замедлится до 3,5% в 2024 году и восстановится до 5,7% в 2025 году по мере роста добычи нефти.
В отчете подчеркивается необходимость устранения искажений на кредитном рынке, обусловленных государственным субсидированием финансирования в Казахстане, которое получило широкое распространение после мирового финансового кризиса 2008−2009 годов. Это создает избыточную ликвидность и ослабляет денежно-кредитную политику.
Предлагаются практические меры, способствующие решению данного вопроса. Они включают раскрытие объема финансовой поддержки, предоставляемой через субсидированное кредитование, и анализ его альтернативной стоимости, переход к иным подходам финансирования, принятие стратегии по поэтапному отказу от правительственных программ субсидированного кредитования, а также введение обязательных положений о временных рамках и критериях успешности данных программ.