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Долгострой на 70 лет Октября в Омске снесли наполовину

Долгострой на улице 70 лет Октября, что на Левобережье Омска, демонтировали уже наполовину.

Об этом в четверг, 11 апреля 2024 года, сообщили в Минстрое Омской области.

«Демонтировано больше половины брошенного долгостроя на улице 70 лет Октября. Сейчас демонтировано 55% всех конструкций», — уточнили в министерстве.

Работы по демонтажу должны завершиться в апреле 2024 года.

Напомним, речь идет о здании на территории ЖСК «Кристалл» неподалеку от остановки «Поворотная» по улице 70 лет Октября. Здание фигурирует под адресом: улица 70 лет Октября, ¾, однако у него другой строительный адрес.

Объект начала строить кмопания ЗАО «Домостроительная компания “Конто” почти 20 лет назад, но оно стоит заброшенным с 2008 года. Экспертиза подтвердила, что стены и конструкции здания пришли в негодность, из-за чего новый подрядчик должен снести его до фундамента и отстроить заново.

В конце 2023-го был заключен договор на сумму 655 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ, подрядчиком стал ООО «Арт РемСтрой».

Возвести 17-этажный дом должны до 1 января 2025 года.

строительство