Долгострой на 70 лет Октября в Омске снесли наполовину

Объект начала строить кмопания ЗАО «Домостроительная компания “Конто” почти 20 лет назад, но оно стоит заброшенным с 2008 года. Экспертиза подтвердила, что стены и конструкции здания пришли в негодность, из-за чего новый подрядчик должен снести его до фундамента и отстроить заново.