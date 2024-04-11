Долгострой на 70 лет Октября в Омске снесли наполовину

Об этом в четверг, 11 апреля 2024 года, сообщили в Минстрое Омской области.
«Демонтировано больше половины брошенного долгостроя на улице 70 лет Октября. Сейчас демонтировано 55% всех конструкций», — уточнили в министерстве.
Работы по демонтажу должны завершиться в апреле 2024 года.
Напомним, речь идет о здании на территории ЖСК «Кристалл» неподалеку от остановки «Поворотная» по улице 70 лет Октября. Здание фигурирует под адресом: улица 70 лет Октября, ¾, однако у него другой строительный адрес.
Объект начала строить кмопания ЗАО «Домостроительная компания “Конто” почти 20 лет назад, но оно стоит заброшенным с 2008 года. Экспертиза подтвердила, что стены и конструкции здания пришли в негодность, из-за чего новый подрядчик должен снести его до фундамента и отстроить заново.
В конце 2023-го был заключен договор на сумму 655 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ, подрядчиком стал ООО «Арт РемСтрой».
Возвести 17-этажный дом должны до 1 января 2025 года.