В Пермском крае снова подорожал бензин

На прошлой неделе на автозаправках Пермского края выросли цены на бензин и дизельное топливо. Подорожание коснулось всех марок кроме АИ-98. Данные по ценам на нефтепродукты за период с 1 по 8 апреля опубликовал Росстат.
Так, стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась с 50,81 до 50,84 рубля. АИ-95 подорожал с 55,28 до 55,31 рубля. Цена на бензин АИ-98 осталась прежней — 69,64 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива поднялась с 65,36 до 65,39 рублей за литр.
По данным статистического ведомства, средние потребительские цены на бензин в Пермском крае выросли на 3 копейки. Рост цен на топливо зафиксирован еще в 55 регионах России. Больше всего бензин подорожал за неделю в Ивановской области.