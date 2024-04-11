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В Пермском крае снова подорожал бензин

За неделю цены на бензин в Прикамье выросли в среднем на 3 копейки.

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе на автозаправках Пермского края выросли цены на бензин и дизельное топливо. Подорожание коснулось всех марок кроме АИ-98. Данные по ценам на нефтепродукты за период с 1 по 8 апреля опубликовал Росстат.

Так, стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась с 50,81 до 50,84 рубля. АИ-95 подорожал с 55,28 до 55,31 рубля. Цена на бензин АИ-98 осталась прежней — 69,64 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива поднялась с 65,36 до 65,39 рублей за литр.

По данным статистического ведомства, средние потребительские цены на бензин в Пермском крае выросли на 3 копейки. Рост цен на топливо зафиксирован еще в 55 регионах России. Больше всего бензин подорожал за неделю в Ивановской области.

топливо