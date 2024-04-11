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Капремонт дороги от Салмачей до Куюков обойдется в 510 миллионов рублей

Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Капремонт дороги от Салмачей до Куюков обойдется в 510 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, протяженность ремонтируемого участка составит 2,9 километра. Речь идет о территории от улиц Овражной и Олимпийской до Никольской церкви. Там проведут переустройство инженерных коммуникаций и системы искусственного освещения.

Кроме того, специалисты расширят дорогу с шести до восьми метров. Еще с обеих сторон появятся тротуары шириной около двух метров. Также установят водопропускные трубы, барьеры и перила, сигнальные столбы, дорожные знаки. Эти работы завершат к 18 октября 2025 года.

Напомним, в Казани по нацпроекту отремонтируют дороги на девяти улицах.

строительство