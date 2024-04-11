Капремонт дороги от Салмачей до Куюков обойдется в 510 миллионов рублей

Кроме того, специалисты расширят дорогу с шести до восьми метров. Еще с обеих сторон появятся тротуары шириной около двух метров. Также установят водопропускные трубы, барьеры и перила, сигнальные столбы, дорожные знаки. Эти работы завершат к 18 октября 2025 года.