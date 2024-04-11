«Подорожали куры, алкоголь и туруслуги». Белстат сказал о росте цен в марте

Стало известно, как в марте в Беларуси изменились цены на товары. О том, что подорожало больше всего сообщили в Белстате.
Так, в марте уровень годовой инфляции в Беларуси остался на уровне февраля — 5,6%. При этом продовольственные и непродовольственные товары за март подорожали на 0,5%, а услуги поднялись в цене на 0,3%.
Среди продуктов больше всего подорожали овощи — на 1,3%. Также среди наиболее подорожавших продуктовых групп — куры и цыплята бройлеры (на 1,1%) и алкоголь (1%). А вот рыба, наоборот, в марте подешевела на 1,4%.
В группе промтоваров больше всего цены поднялись на синтетические моющие средства (на 1,2%), одежду (1,1%) и лекарства (1%). При этом цены на бытовые электроприборы снизились на 0,2%.
В сфере туруслуг в марте произошел скачок цен на 7,1%, а услуги культуры подорожали на 2,6%. Также в Беларуси в марте подорожал железнодорожный транспорт на 1,6%.