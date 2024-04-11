Видеокамеры могут установить около мусорных контейнеров в Нижегородской области

Камеры видеонаблюдения могут установить около контейнерных площадок в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.
В конце прошлого года камеры появились в Приокском районе Нижнего Новгорода. Их установили возле мусорных контейнеров в деревне Дубёнки и Ляхово. И это уже дало результаты. Сразу по нескольким адресам был зафиксирован незаконный выброс отходов. Кроме того, камеры запечатлели недобросовестную работу компании по вывозу мусора.
— Чтобы система видеонаблюдения заработала в полную мощь, необходимо проработать вопрос введения штрафов за незаконный выброс мусора, особенно когда строительный мусор сваливают в одну кучу с бытовым, — отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.
Михаил Шатилов также подчеркнул, что необходимо определить тех, кто будет контролировать нарушения у контейнерных площадок.
Напомним, камеры фиксации нарушений начали работать на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде.
Новые комплексы фиксируют игнорирование водителями установленного движения по полосам, превышение скорости, проезд на «красный» и пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора.