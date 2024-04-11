Видеокамеры могут установить около мусорных контейнеров в Нижегородской области

В конце прошлого года камеры появились в Приокском районе Нижнего Новгорода. Их установили возле мусорных контейнеров в деревне Дубёнки и Ляхово. И это уже дало результаты. Сразу по нескольким адресам был зафиксирован незаконный выброс отходов. Кроме того, камеры запечатлели недобросовестную работу компании по вывозу мусора.