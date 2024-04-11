Строительство двух паромов для Калининградской области планируют начать в 2024 году. Информацию об этом опубликовали на сайте «Росморпорта».
Как заявил гендиректор предприятия Сергей Пылин, морские перевозки между регионом и основной территорией России — стратегически важная задача. «В приоритете — увеличение количества судов на паромной линии “Морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград”. Так, в 2024 году планируется начать строительство двух паромов с финансированием из средств Фонда национального благосостояния», — сообщили в «Росморпорте».
В январе стало известно, что федеральные власти начинают финансирование строительства двух паромов для Калининградской области. Решение по третьему судну примут в 2026 году.
Паромы построят на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. За основу возьмут проекты судов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Их намерены сделать независимыми от импортного оборудования. «Росморпорт» корректирует документацию, эту работу планируют завершить в третьем квартале 2024 года. Новые паромы собирались ввести в эксплуатацию в 2029-м.
Новые суда обсуждали на совещании президента с членами правительства в Москве. Владимир Путин поручал подготовить предложения по строительству на российских верфях трёх железнодорожных паромов для линии Балтийск —Усть-Луга, определив сроки и источники финансирования. Стоимость каждого нового судна оценивают в 15 миллиардов рублей.