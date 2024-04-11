Строительство двух паромов для Калининградской области планируют начать в 2024 году

Как заявил гендиректор предприятия Сергей Пылин, морские перевозки между регионом и основной территорией России — стратегически важная задача. «В приоритете — увеличение количества судов на паромной линии “Морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград”. Так, в 2024 году планируется начать строительство двух паромов с финансированием из средств Фонда национального благосостояния», — сообщили в «Росморпорте».