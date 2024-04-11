Что из основных продуктов питания сильно подорожало в Казахстане

В Казахстане существует список основных продуктов питания — социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), цены на которые фиксируются еженедельно, а их рост находится на контроле у государства.
Стоит отметить, что в отличии от общей продовольственной инфляции, которая по итогам марта составила 6,9%, продукты из списка СЗПТ, согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем за год подорожали всего на 0,6%. Однако здесь есть свои исключения.
По состоянию на 9 апреля 2024 года особенно сильно за год подорожали следующие продукты:
белокочанная капуста — на 26,2%, до 151 тенге в среднем за килограмм;
- рис — на 23,3%, до 497 тенге;
- морковь — на 18,1%, до 178 тенге;
- яйца 1 категории — на 17%, до 575 тенге в среднем за десяток;
- сливочное несоленое масло — на 11,6%, до 4 064 тенге за килограмм;
- кефир 2,5% — на 10,1%, до 428 тенге за литр.
Годовой рост цен также был зафиксирован на весовые рожки (на 3,3%), соль (на 3,9%), хлеб из муки первого сорта (на 6,1%), лопаточно-грудную часть говядины (на 6,6%), куриные окорочка (на 8,4%), творог (на 9,1%) и пастеризованное молоко жирностью 2,5% (на 9,9%).
Впрочем, не все продукты из списка СЗПТ стали дороже — многие за год заметно подешевели. Сильнее всего снизилась средняя стоимость репчатого лука — сразу на 48,8% (в среднем 91 тенге за килограмм). Напомним, в 2024 году казахстанские фермеры столкнулись с его переизбытком, и некоторым из них даже пришлось отдавать лук бесплатно, чтобы не обанкротиться.
Также сильное снижение цен зафиксировано на следующие продукты:
- гречневая крупа — на 40,2%, до 259 тенге за килограмм;
- подсолнечное масло — на 23,9%, до 661 тенге за литр;
- картофель — на 10,6%, до 139 тенге за килограмм.
Стоит отдельно отметить, что снова начал расти в цене сахарный песок — с начала месяца он успел подорожать сразу на 2,5%. Впрочем, в годовом разрезе он пока все еще стоит на 6,6% дешевле — в среднем 414 тенге за килограмм.
Также следует учитывать тот факт, что цены и их рост указаны в среднем по стране — в каждом городе продукты стоят по своему, где-то наблюдается рост цен, а где-то они снижаются. Поэтому важно учитывать эти факторы, ведь в том числе и от цен на СЗПТ зависит устанавливаемый в регионе прожиточный минимум.