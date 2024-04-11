Что из основных продуктов питания сильно подорожало в Казахстане

Впрочем, не все продукты из списка СЗПТ стали дороже — многие за год заметно подешевели. Сильнее всего снизилась средняя стоимость репчатого лука — сразу на 48,8% (в среднем 91 тенге за килограмм). Напомним, в 2024 году казахстанские фермеры столкнулись с его переизбытком, и некоторым из них даже пришлось отдавать лук бесплатно, чтобы не обанкротиться.