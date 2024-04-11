Хлебозавод в Усть-Илимске продают за 150 млн рублей

На одном из сайтов бесплатных объявлений жители региона увидели знакомое здание — бывший хлебозавод Усть-Илимска выставлен на продажу.
— Будущий хозяин получит в свои владения основные производственные цеха, административный корпус, складские помещения, а также все оборудование для производства хлебобулочных изделий и напитков. Кроме того, к заводу можно добраться по железнодорожной ветке, которая проходит рядом, — гласит объявление.
Напомним, предприятие, проработавшее 40 лет, закрылось два года назад.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что почти 4000 человек остались без отопления в Байкальске — неизвестные расстреляли трубу теплоснабжения.