Хлебозавод в Усть-Илимске продают за 150 млн рублей

— Будущий хозяин получит в свои владения основные производственные цеха, административный корпус, складские помещения, а также все оборудование для производства хлебобулочных изделий и напитков. Кроме того, к заводу можно добраться по железнодорожной ветке, которая проходит рядом, — гласит объявление.