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Хлебозавод в Усть-Илимске продают за 150 млн рублей

Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Источник: Комсомольская правда

На одном из сайтов бесплатных объявлений жители региона увидели знакомое здание — бывший хлебозавод Усть-Илимска выставлен на продажу.

— Будущий хозяин получит в свои владения основные производственные цеха, административный корпус, складские помещения, а также все оборудование для производства хлебобулочных изделий и напитков. Кроме того, к заводу можно добраться по железнодорожной ветке, которая проходит рядом, — гласит объявление.

Напомним, предприятие, проработавшее 40 лет, закрылось два года назад.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что почти 4000 человек остались без отопления в Байкальске — неизвестные расстреляли трубу теплоснабжения.

экономика