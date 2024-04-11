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В Воронеже на благоустройство набережной напротив парка Патриотов выделяют около 300 млн руб

Власти объявили торги по поиску подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

Управа Левобережного района Воронежа начала поиск подрядчика на благоустройство набережной Авиастроителей через дорогу от музея-диорамы. Торги объявили 10 апреля. Заявки на участие в аукционе принимают до 26 апреля. Начальная цена контракта составляет 300,8 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Финансирование предполагается из городского и областного бюджетов.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, склон от Ленинского проспекта до воды предполагается использовать для мероприятий, воспитывающих патриотизм (в частности, для реконструкций боев за Воронеж, выставок военной техники и мероприятий по строевой подготовке), образовательных и спортивных акций, а также прогулок и отдыха для воронежцев разных возрастов.

На территории от управы Левобережного района до торгового центра на Ильича подрядчик должен провести вертикальную планировку, проложить сети канализации и водоснабжения, наружного освещения, видеонаблюдения и автополива. Предполагается обустроить проезды, тротуары, лестницы, а также озеленение с сохранением существующих деревьев.

На этой части набережной планируют обустроить площадки для пляжного футбола, волейбола, зрителей, а также скейт-парк, памп-трек, детский автогородок. И сделать несколько пирсов на акватории водохранилища.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, работы следует завершить до конца ноября.

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