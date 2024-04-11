В Воронеже на благоустройство набережной напротив парка Патриотов выделяют около 300 млн руб

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, склон от Ленинского проспекта до воды предполагается использовать для мероприятий, воспитывающих патриотизм (в частности, для реконструкций боев за Воронеж, выставок военной техники и мероприятий по строевой подготовке), образовательных и спортивных акций, а также прогулок и отдыха для воронежцев разных возрастов.