Около миллиона туристов из России могут приехать в Узбекистан в этом году

Власти республики работают над увеличением турпотока из РФ, и в этом году ожидают около одного миллиона российских туристов. Об этом заявил руководитель департамента маркетинга Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.
«Российский туристический рынок — это стратегический рынок для Узбекистана. Перед нами поставлена амбициозная задача — привлечь в этом году около одного миллиона туристов из России», — отметил он.
В январе Шавкат Мирзиёев утвердил программу мероприятий по привлечению в республику иностранных туристов, в том числе из РФ. Сейчас Комитет по туризму и туристические компании ведут большую работу в этом направлении.
В марте они приняли участие в международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. А в августе Узбекистан с большой культурной и гастрономической программой планирует принять участие в туристическом форуме «Путешествуй!».
«В течение года по нескольким российским городам-миллионникам запланировано роуд-шоу “Путешествуй в Узбекистан” с участием узбекистанских туристических компаний», — добавил Мирджалилов.
Кроме того, представители России и Узбекистана готовятся к проведению мероприятий Года туризма Узбекистана в России.