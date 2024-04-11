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Около миллиона туристов из России могут приехать в Узбекистан в этом году

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан в 2024 году готов принять около миллиона туристов из России, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Власти республики работают над увеличением турпотока из РФ, и в этом году ожидают около одного миллиона российских туристов. Об этом заявил руководитель департамента маркетинга Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.

«Российский туристический рынок — это стратегический рынок для Узбекистана. Перед нами поставлена амбициозная задача — привлечь в этом году около одного миллиона туристов из России», — отметил он.

В январе Шавкат Мирзиёев утвердил программу мероприятий по привлечению в республику иностранных туристов, в том числе из РФ. Сейчас Комитет по туризму и туристические компании ведут большую работу в этом направлении.

В марте они приняли участие в международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. А в августе Узбекистан с большой культурной и гастрономической программой планирует принять участие в туристическом форуме «Путешествуй!».

«В течение года по нескольким российским городам-миллионникам запланировано роуд-шоу “Путешествуй в Узбекистан” с участием узбекистанских туристических компаний», — добавил Мирджалилов.

Кроме того, представители России и Узбекистана готовятся к проведению мероприятий Года туризма Узбекистана в России.

экономика
туризм и отдых