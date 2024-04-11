В Уфе появится завод по выпуску импортозамещающих автомобильных присадок

С инициативой реализации проекта выступило АО «Уфимский завод экспериментальных химических продуктов». Предприятие готово инвестировать в создание производственной линии 150 млн рублей. Инвестор планирует строительство производственного помещения площадью 20 тыс. квадратных метров, административно-бытового комплекса, лабораторий, складов и собирается создать более 30 новых рабочих мест. Учитывая социальную и экономическую важность проекта для республики, минземимущество предоставило земельные участки общей площадью 7,5 гектара по упрощенной процедуре, в связи с тем, что проект направлен на импортозамещение. Предприятие сможет выпускать более 1 тыс. тонн присадок для изготовления моторных масел. Уже к 2026 году будет запущена производственная линия, а к 2029 году завод будет завершен окончательно.