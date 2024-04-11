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В Башкирии назвали самые «молочные» районы

Минсельхоз Башкирии озвучил итоги рейтинга производства молока. На 10 апреля предприятия и фермерские хозяйства произвели 202,6 тыс. тонн молока — на 2,3 тыс. тонн больше, чем в 2023 году.

По-прежнему лидерство в молочном производстве удерживает Чекмагушевский район, где показатель составил 22,5 тыс. т, (+2,4 тыс. т).

На второй позиции Илишевский район с показателем 15,8 тыс. т, на третьем — Аургазинский (15,4 тыс. т), на четвертом — Дюртюлинский (12,4 тыс. т), на пятом — Стерлитамакский (11 тыс. т), на шестом — Мелеузовский районы (10,2 тыс. т).

В среднем надой на корову с начала года в республике составил 2 тыс. кг.

В сфере АПК в Башкирии реализуется несколько инвестпроектов по индустриальным молочным фермам. Так, в прошлом году на полях ПМЭФ были подписаны соглашения на строительство животноводческих комплексов в Краснокамском и Иглинском районах, по 1,2 тыс. дойных коров каждый.