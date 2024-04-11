В Башкирии назвали самые «молочные» районы

По-прежнему лидерство в молочном производстве удерживает Чекмагушевский район, где показатель составил 22,5 тыс. т, (+2,4 тыс. т).
На второй позиции Илишевский район с показателем 15,8 тыс. т, на третьем — Аургазинский (15,4 тыс. т), на четвертом — Дюртюлинский (12,4 тыс. т), на пятом — Стерлитамакский (11 тыс. т), на шестом — Мелеузовский районы (10,2 тыс. т).
В среднем надой на корову с начала года в республике составил 2 тыс. кг.
В сфере АПК в Башкирии реализуется несколько инвестпроектов по индустриальным молочным фермам. Так, в прошлом году на полях ПМЭФ были подписаны соглашения на строительство животноводческих комплексов в Краснокамском и Иглинском районах, по 1,2 тыс. дойных коров каждый.