В Башкирии назвали самые «молочные» районы

В сфере АПК в Башкирии реализуется несколько инвестпроектов по индустриальным молочным фермам. Так, в прошлом году на полях ПМЭФ были подписаны соглашения на строительство животноводческих комплексов в Краснокамском и Иглинском районах, по 1,2 тыс. дойных коров каждый.