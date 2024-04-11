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Чеченский бизнесмен отмоет окна в Воронежской городской Думе

За это предприниматель с Кавказа получит почти 24 тысячи рублей.

Подвели итоги торгов на мытье окон Воронежской городской Думы. Начальная цена аукциона была 54,4 тысячи рублей. Ее удалось сократить более чем наполовину.

В конкурсе участвовали две организации. А победил на торгах индивидуальный предприниматель Алмаз Бибков, зарегистрированный в Чеченской Республике. Он заявил о готовности обеспечить чистоту окон Воронежской городской думы за 23 тысячи 999 рублей.

Победителю конкурса предстоит мыть окна в четырехэтажном здании думы на общей площади 198 квадратных метров. Таким образом, чистота одного «квадрата» обойдется бюджету в 121,2 рубля.