Чеченский бизнесмен отмоет окна в Воронежской городской Думе

Подвели итоги торгов на мытье окон Воронежской городской Думы. Начальная цена аукциона была 54,4 тысячи рублей. Ее удалось сократить более чем наполовину.
В конкурсе участвовали две организации. А победил на торгах индивидуальный предприниматель Алмаз Бибков, зарегистрированный в Чеченской Республике. Он заявил о готовности обеспечить чистоту окон Воронежской городской думы за 23 тысячи 999 рублей.
Победителю конкурса предстоит мыть окна в четырехэтажном здании думы на общей площади 198 квадратных метров. Таким образом, чистота одного «квадрата» обойдется бюджету в 121,2 рубля.