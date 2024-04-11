Чеченский бизнесмен отмоет окна в Воронежской городской Думе

В конкурсе участвовали две организации. А победил на торгах индивидуальный предприниматель Алмаз Бибков, зарегистрированный в Чеченской Республике. Он заявил о готовности обеспечить чистоту окон Воронежской городской думы за 23 тысячи 999 рублей.