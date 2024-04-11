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В Ургенче началось строительство профцентра при поддержке Кореи

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. KOICA запустит в Ургенче очередной профцентр. Будущий комплекс будет пятым по счету проектом, реализованным корейским агентством в этом направлении, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

За 12 лет сотрудничества KOICA совместно с Министерством сокращения бедности и занятости Узбекистана создала четыре центра профподготовки. Они функционируют в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе и Фергане. До этого времени в них обучили более 12 тысяч безработных узбекистанцев.

В центрах профподготовки можно получить знания и навыки по таким направлениям, как информационные технологии, электричество и электроника, тех обсулуживание автомобилей, машиностроение. Длительность курса составляет восемь месяцев, шесть из которых студенты изучают теорию, два — проходят практику на производстве.

экономика