В Ургенче началось строительство профцентра при поддержке Кореи

За 12 лет сотрудничества KOICA совместно с Министерством сокращения бедности и занятости Узбекистана создала четыре центра профподготовки. Они функционируют в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе и Фергане. До этого времени в них обучили более 12 тысяч безработных узбекистанцев.
В центрах профподготовки можно получить знания и навыки по таким направлениям, как информационные технологии, электричество и электроника, тех обсулуживание автомобилей, машиностроение. Длительность курса составляет восемь месяцев, шесть из которых студенты изучают теорию, два — проходят практику на производстве.