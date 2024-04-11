В Ургенче началось строительство профцентра при поддержке Кореи

За 12 лет сотрудничества KOICA совместно с Министерством сокращения бедности и занятости Узбекистана создала четыре центра профподготовки. Они функционируют в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе и Фергане. До этого времени в них обучили более 12 тысяч безработных узбекистанцев.