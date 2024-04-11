В Волгограде строят огромный логистический центр

Инвестиции в логистический комплекс «Солнечный» уже составил 4,85 миллиарда рублей, здесь работают около 2,5 тысячи человек. Введены в строй две очереди из четырех. Третью сдадут во втором квартале этого года. В их составе зоны мультитемпературной отгрузки, приемки, склады и другие объекты. Проект рассчитан до 2039 года.