В Волгограде строят огромный логистический центр

В Волгоградской области строят крупные узловые инфраструктурные объекты для развития транспортно-логистического сектора. 11 апреля возможности логистического комплекса класса «А» «Солнечный» в Краснооктябрьском районе оценил губернатор Андрей Бочаров. На одной площадке здесь принимают, хранят и отгружают товары разных торговых компаний и ретейлеров.
«Решение о строительстве таких комплексов — выполнение части стратегии, связанной с развитием транспортного коридора “Север — Юг”. Мы реализуем свое конкурентное преимущество», — отметил Андрей Бочаров.
Инвестиции в логистический комплекс «Солнечный» уже составил 4,85 миллиарда рублей, здесь работают около 2,5 тысячи человек. Введены в строй две очереди из четырех. Третью сдадут во втором квартале этого года. В их составе зоны мультитемпературной отгрузки, приемки, склады и другие объекты. Проект рассчитан до 2039 года.
Всего в регионе на сегодня площадь «профессиональных» складских помещений составляет около 380 тысяч кв. метров, почти треть их них построили за последние три года. Помимо складов строят транспортные коридоры: обход Волгограда, трассу в пойме, развязки на Третьей продольной и другие.