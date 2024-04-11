Антикоррупционное агентство выяснило, кто является причиной коррупции в вузах Узбекистана

В основу исследования легли интервью со студентами, преподавателями, руководством и другими работниками вузов, сотрудниками Министерства высшего образования, науки и инноваций, сотрудниками комплаенс-контроля и контроля качества образования. Оно проводилось в 2023—2024 годах и охватило 16 высших учебных заведений в 14 городах республики.
Респондентов спрашивали, кто, по их мнению, является причиной коррупционного поведения в вузах. 76,7% участников опроса ответили, что причина в студентах, 34,3% указали на преподавателей, а 25,4% опрошенных выбрали ответ «родственники студентов, которые приплачивают преподавателям за хорошие оценки». Только 15,6% опрошенных причиной коррупции назвали администрацию вуза.
По мнению респондентов, наиболее распространенными коррупционными рисками при оценке академической успеваемости студентов являются:
- давление учащихся на учителя для изменения оценки (27,88%);
- попытки задобрить преподавателя подарками (16,03%);
- доступ администрации вуза к аккаунтам учителей в системе выставления оценок (10%);
- прогулы занятий (9,45%);
- предоставление студентами поддельных справок (8,33%).