Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антикоррупционное агентство выяснило, кто является причиной коррупции в вузах Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По данным соцопроса Антикоррупционного агентства Узбекистана, причиной коррупции в вузах чаще становятся студенты, а не преподаватели или администрация, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В основу исследования легли интервью со студентами, преподавателями, руководством и другими работниками вузов, сотрудниками Министерства высшего образования, науки и инноваций, сотрудниками комплаенс-контроля и контроля качества образования. Оно проводилось в 2023—2024 годах и охватило 16 высших учебных заведений в 14 городах республики.

Респондентов спрашивали, кто, по их мнению, является причиной коррупционного поведения в вузах. 76,7% участников опроса ответили, что причина в студентах, 34,3% указали на преподавателей, а 25,4% опрошенных выбрали ответ «родственники студентов, которые приплачивают преподавателям за хорошие оценки». Только 15,6% опрошенных причиной коррупции назвали администрацию вуза.

По мнению респондентов, наиболее распространенными коррупционными рисками при оценке академической успеваемости студентов являются:

  • давление учащихся на учителя для изменения оценки (27,88%);
  • попытки задобрить преподавателя подарками (16,03%);
  • доступ администрации вуза к аккаунтам учителей в системе выставления оценок (10%);
  • прогулы занятий (9,45%);
  • предоставление студентами поддельных справок (8,33%).

образование