Антикоррупционное агентство выяснило, кто является причиной коррупции в вузах Узбекистана

Респондентов спрашивали, кто, по их мнению, является причиной коррупционного поведения в вузах. 76,7% участников опроса ответили, что причина в студентах, 34,3% указали на преподавателей, а 25,4% опрошенных выбрали ответ «родственники студентов, которые приплачивают преподавателям за хорошие оценки». Только 15,6% опрошенных причиной коррупции назвали администрацию вуза.