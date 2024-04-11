Дом на миллиард: в Ялте построят многоэтажку с видом на море для жертв депортации

В 2021 году глава городской администрации Янина Павленко впервые написала в соцсетях о разработке проекта для жильцов бывшей летней гостиницы «Звездочка». Там уже 40 лет проживают около 350 жертв депортации из Крыма. После возвращения на полуостров они заселились в летнюю гостиницу на переулке Свердлова. Само здание находится в плачевном состоянии и плохо подходит для круглогодичного проживания. Внутри нет отопления, вентиляции и газоснабжения, на верхних этажах периодически течет крыша и обвалился потолок. Стены пошли трещинами, а лестницы между пролетами начали разрушаться. Жить в там дальше — просто опасно, но люди пока продолжают ютиться в таких условиях.