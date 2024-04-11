Дом на миллиард: в Ялте построят многоэтажку с видом на море для жертв депортации

Совсем скоро в Большой Ялте появится новый многоэтажный дом. На его строительство планируют потратить около миллиарда рублей, а работы выполнят за счет средств государственной программы полуострова. Как рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации курорта, внутри поместится 120 квартир.
ПЛАНЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ДЕЙСТВИЯ.
Новый дом строится для переселенцев и депортированных граждан, которые сейчас живут на улице Свердлова в здании бывшей гостиницы «Звездочка». Заказчиком работ по контракту выступил ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».
Капитальная стройка планируется не из дешевых. На 120 квартир в уединенном месте с видом на море и горы потратят почти 780 миллионов. Дом сдадут в эксплуатацию уже через два года — к 1 декабря 2026 года.
О строительстве многоэтажки власти республики задумывались еще три года назад. Но о твердых намерениях сообщили буквально недавно. Здание возведут недалеко от знаменитой Боткинской тропы — рядом с Ялтинским зоопарком «Сказка» по адресу улица Кирова 159. 27 марта на сайте Правительства республики было опубликовано распоряжение об определении исполнителя госконтракта по строительству нового многоквартирного дома на Южном берегу Крыма с подписью главы Крыма Сергея Аксенова.
— Определить ООО «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» единственным подрядчиком по государственному контракту. Предметом контракта является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: «Строительство 120-ти квартирного жилого дома в г. Ялта», — написано в документе.
40 ЛЕТ В УЖАСНЫХ УСЛОВИЯХ.
В 2021 году глава городской администрации Янина Павленко впервые написала в соцсетях о разработке проекта для жильцов бывшей летней гостиницы «Звездочка». Там уже 40 лет проживают около 350 жертв депортации из Крыма. После возвращения на полуостров они заселились в летнюю гостиницу на переулке Свердлова. Само здание находится в плачевном состоянии и плохо подходит для круглогодичного проживания. Внутри нет отопления, вентиляции и газоснабжения, на верхних этажах периодически течет крыша и обвалился потолок. Стены пошли трещинами, а лестницы между пролетами начали разрушаться. Жить в там дальше — просто опасно, но люди пока продолжают ютиться в таких условиях.
— Решений о расселении в украинский период было множество, но со временем деньги, выделенные на эти цели, как и земельные участки, бесследно исчезали, — объясняла Павленко.