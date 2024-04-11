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Дома начали сносить около Нижегородской ярмарки для строительства конгресс-холла

Рабочие сносят два расселённых дома рядом с пустырем.

Источник: Алексей Молев

Расселенные дома начали сносить около Нижегородской ярмарки. На их месте могут построить конгресс-холл. Об этом сообщается в телеграм-канале «Спасибо, Нижний!».

Рабочие начали сносить два дома в районе второго ярмарочного павильона. Рядом с ними находится пустырь со стихийной парковкой.

На месте снесенных домов могут возвести конгресс-отель с рестораном с панорамными окнами, садом на крыше и 8-этажной гостиницей. О планах его строительства сообщалось в сентябре 2022 года. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте регионального Минграда.

Напомним, более 12,5 млн рублей потратят на демонтаж зданий возле площади Сенной в Нижнем Новгороде для строительства метро.

строительство
дом