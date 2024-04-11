Дома начали сносить около Нижегородской ярмарки для строительства конгресс-холла

Расселенные дома начали сносить около Нижегородской ярмарки. На их месте могут построить конгресс-холл. Об этом сообщается в телеграм-канале «Спасибо, Нижний!».
Рабочие начали сносить два дома в районе второго ярмарочного павильона. Рядом с ними находится пустырь со стихийной парковкой.
На месте снесенных домов могут возвести конгресс-отель с рестораном с панорамными окнами, садом на крыше и 8-этажной гостиницей. О планах его строительства сообщалось в сентябре 2022 года. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте регионального Минграда.
Напомним, более 12,5 млн рублей потратят на демонтаж зданий возле площади Сенной в Нижнем Новгороде для строительства метро.