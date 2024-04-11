Дома начали сносить около Нижегородской ярмарки для строительства конгресс-холла

На месте снесенных домов могут возвести конгресс-отель с рестораном с панорамными окнами, садом на крыше и 8-этажной гостиницей. О планах его строительства сообщалось в сентябре 2022 года. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте регионального Минграда.