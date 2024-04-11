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Губернатор Куйвашев поручил отремонтировать 400 километров региональных дорог

В список проблемных дорог, которые необходимо отремонтировать, вошло 188 объектов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Свердловской области подписал распоряжение, содержащее перечень из 188 дорожных объектов, подлежащих ремонту. Их общая протяженность составила более 400 километров. Ремонтные работы запланированы на 2024−2026 годы. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Ремонт региональных дорог позволит обеспечить свердловчан, проживающих на отдаленных территориях, безопасной и надежной транспортной связью с магистральными трассами Свердловской области. Значительная часть объектов, подлежащих ремонту, была выбрана жителями области.

— В документе предусмотрены ремонты 55 искусственных сооружений и одной транспортной развязки на автомобильной дороге Красноуфимск — Арти — Касли, — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Также в список вошла автомобильная дорога Ивдель-Полуночное, расположенная на территории Ивдельского городского округа. Капитальный ремонт участка этой дороги проконтролирует губернатор Евгений Куйвашев.

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