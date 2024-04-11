Губернатор Куйвашев поручил отремонтировать 400 километров региональных дорог

Глава Свердловской области подписал распоряжение, содержащее перечень из 188 дорожных объектов, подлежащих ремонту. Их общая протяженность составила более 400 километров. Ремонтные работы запланированы на 2024−2026 годы. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Ремонт региональных дорог позволит обеспечить свердловчан, проживающих на отдаленных территориях, безопасной и надежной транспортной связью с магистральными трассами Свердловской области. Значительная часть объектов, подлежащих ремонту, была выбрана жителями области.
— В документе предусмотрены ремонты 55 искусственных сооружений и одной транспортной развязки на автомобильной дороге Красноуфимск — Арти — Касли, — рассказали в пресс-службе областного правительства.
Также в список вошла автомобильная дорога Ивдель-Полуночное, расположенная на территории Ивдельского городского округа. Капитальный ремонт участка этой дороги проконтролирует губернатор Евгений Куйвашев.