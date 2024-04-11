Губернатор Куйвашев поручил отремонтировать 400 километров региональных дорог

Глава Свердловской области подписал распоряжение, содержащее перечень из 188 дорожных объектов, подлежащих ремонту. Их общая протяженность составила более 400 километров. Ремонтные работы запланированы на 2024−2026 годы. Об этом сообщает департамент информполитики региона.