Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили тоннель длиной более 7 километров

Сейчас на объекте демонтируют рельсы, по которым проходил сам комплекс для бурения и рабочие мини-поезда для перевозки грузов. Все составляющие этой маленькой подземной железной дороги промываются и укладываются для транспортировки. Теперь они будут служить на новом объекте, как до этого служили при строительства канализационного коллектора в Симферополе.