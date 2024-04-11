Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили тоннель длиной более 7 километров

«Строительство на завершающем этапе. Основной вид работ — проходка так называемым микротоннельным щитом — завершена. Тоннель протяженностью более 7 километров сооружался проходческим механизированным комплексом, средняя скорость была 15 метров в сутки», — объяснил он.
По его словам сейчас идет техническое оснащение и монтаж коммуникаций. Для контроля за тоннелем устанавливаются антисейсмические датчики.
Сейчас на объекте демонтируют рельсы, по которым проходил сам комплекс для бурения и рабочие мини-поезда для перевозки грузов. Все составляющие этой маленькой подземной железной дороги промываются и укладываются для транспортировки. Теперь они будут служить на новом объекте, как до этого служили при строительства канализационного коллектора в Симферополе.
Процесс не останавливается ни днем, ни ночью — трудятся в две смены, вахтовым методом, по 15 дней. Новый гидротоннель под землей соединяется с участком старого, проложенного еще в шестидесятых годах строителями Харьковского метрополитена.
«В полном объеме выполнены работы по реконструкции существующего недостроенного тоннеля протяженностью 1580 метров и по проходке нового тоннеля. Общая протяженность объекта инженерной инфраструктуры — 7 225,8 метров», — сообщили в пресс-службе министерства строительства РК.
Строительство ведется в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». На выполнение работ было выделено 8,4 миллиарда рублей, на данный момент объект готов на 94%, уточнили в министерстве.
По новому гидротоннелю вода из Счастливенского водохранилища будет поступать в Ялту самотеком, без насосных станций. Сейчас на объекте выполняется подключение к существующим водоводам, пусконаладочные работы и благоустройство территории. Все работы будут завершены в июне 2024 года.