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В Татарстане повысили пожизненные пособия спортсменам-чемпионам

Эту сумму увеличат в диапазоне от шести до 10,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 2024 году повысили ежемесячные пожизненные пособия спортсменам-чемпионам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, пособие увеличат в диапазоне от шести до 10,5 тысячи рублей. Так, чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр будут получать 24,5 тысячи рублей, призеры Олимпиад и Паралимпиад — 17,5 тысячи.

Кроме того, ежемесячные выплаты чемпионам мира увеличат до 17,5 тысячи рублей, а чемпионам Европы — до 14 тысяч. При этом они должны иметь трудовой стаж не менее 20 лет.

Напомним, в Казани пока не будут проводить чемпионата Европы по водным видам спорта.

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