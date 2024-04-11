В Татарстане повысили пожизненные пособия спортсменам-чемпионам

В Татарстане в 2024 году повысили ежемесячные пожизненные пособия спортсменам-чемпионам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, пособие увеличат в диапазоне от шести до 10,5 тысячи рублей. Так, чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр будут получать 24,5 тысячи рублей, призеры Олимпиад и Паралимпиад — 17,5 тысячи.
Кроме того, ежемесячные выплаты чемпионам мира увеличат до 17,5 тысячи рублей, а чемпионам Европы — до 14 тысяч. При этом они должны иметь трудовой стаж не менее 20 лет.
Напомним, в Казани пока не будут проводить чемпионата Европы по водным видам спорта.