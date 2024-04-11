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В Самаре отремонтируют 24 участка теплосетей

В областной столице обсудили подготовку к новому отопительному сезону.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре обсудили завершение текущего и подготовку к следующему отопительному сезону. В городе прошло заседание профильного штаба.

По информации городской администрации, во время встречи обсудили работы на котельных, которые помогут предотвратить аварийные ситуации и обеспечить безопасное использование сетей. Кроме того, в этом году планируют провести ремонт и модернизацию 24 участков теплосетей. Специалисты уже провели конкурсные процедуры по 19 объектам. Компании заключили контракты и уже приступили к работам в соответствии с плановыми задачами.

Еще по 5 объектам идут процедуры, связанные с определением подрядчиков. Теплотрассы, которые находятся рядом с детскими садами и школами, планируют обновить до 1 сентября.

ЖКХ