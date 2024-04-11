В Самаре отремонтируют 24 участка теплосетей

По информации городской администрации, во время встречи обсудили работы на котельных, которые помогут предотвратить аварийные ситуации и обеспечить безопасное использование сетей. Кроме того, в этом году планируют провести ремонт и модернизацию 24 участков теплосетей. Специалисты уже провели конкурсные процедуры по 19 объектам. Компании заключили контракты и уже приступили к работам в соответствии с плановыми задачами.