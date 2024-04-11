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В Татарстане в список востребованных профессий попали актер и пекарь

Также требуются машинисты, зоотехники и парикмахеры.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане с 2025 года обновят печень востребованных специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, среди квалифицированный специалистов в список попали автомеханик, аппаратчик, мастер слесарных и столярно-плотничных работ, матрос, машинист, оператор почтовой связи, пекарь, пожарный. Со средним образованием требуются актеры, архитекторы, агрономы, зоотехники, воспитатели в детском саду, парикмахеры.

Кроме того, наиболее популярными направлениями подготовки высшего образования стали авиастроение, агрономия, акушерство и гинекология, дизайн, живопись, гостиничное дело, геология, психиатрия, судовождение. В общем список состоит из 751 специальности.

Напомним, в Татарстане за год реальные зарплаты выросли на 10,1%.