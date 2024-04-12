Нацбанк Беларуси объявил курс доллара и курс евро на 12 апреля 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 11 апреля, четверг, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2614 рубля, 1 евро — 3,5421 BYN, 100 российских рублей — 3,4986 белорусского рубля. То есть курс доллара подрос, но куда заметнее (около трех копеек) падение евро. А вот курс российского рубля снова снизился в пятницу, 12 апреля.