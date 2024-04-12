Нацбанк Беларуси объявил курс доллара и курс евро на 12 апреля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 12 апреля, пятницу, перед выходными.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 12 апреля, четверг, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2736 рубля, 1 евро — 3,5130 BYN, 100 российских рублей — 3,4894 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 11 апреля, четверг, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2614 рубля, 1 евро — 3,5421 BYN, 100 российских рублей — 3,4986 белорусского рубля. То есть курс доллара подрос, но куда заметнее (около трех копеек) падение евро. А вот курс российского рубля снова снизился в пятницу, 12 апреля.