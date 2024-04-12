Появились новые детали в громком деле по иску Генпрокуратуры в Приморье

Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке принял к рассмотрению ряд апелляционных жалоб от ответчиков по громкому иску Генпрокуратуры РФ о взыскании с ряда дальневосточных рыбопромышленных компаний 358,7 млрд рублей и о расторжении с ними контрактов на вылов водных биоресурсов. При этом суд отказал в удовлетворении ходатайств о приостановлении обжалуемого акта, сообщает ИА PrimaMedia.
В картотеке арбитражных дел указано, что суд принял к рассмотрению жалобы от ООО «Аквамарин», ООО «Городское эко такси», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Симост восток», ООО «Севрыбфлот», ООО «Курильский универсальный комплекс», а также от регионального фонда «Родные острова» и Ольги Гуровой. Заседание по рассмотрению апелляционных жалоб назначено на 23 мая.
Иск на 358,7 млрд рублей был подан к сахалинскому бизнесмену Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду «Родные острова», учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. Генпрокуратура считает, что группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках.
Этот иск был удовлетворен 21 марта в полном объеме, договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства.
Олег Кан имеет вид на жительство в Южной Корее. При этом адвокаты защиты в суде заявили о смерти «крабового короля» ещё в феврале 2023 года. В ходе заседания ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.
Второй иск — на 17,4 млрд рублей — подан к бизнесмену из Приморья Дмитрию Дремлюге и его семье по аналогичным требованиям. Дремлюга имеет гражданство Украины и живет за пределами РФ. Рассмотрение этого иска намечено на 17 апреля.