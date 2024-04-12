Появились новые детали в громком деле по иску Генпрокуратуры в Приморье

Иск на 358,7 млрд рублей был подан к сахалинскому бизнесмену Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду «Родные острова», учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. Генпрокуратура считает, что группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках.