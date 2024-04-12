В выходные на ярмарку: владивостокцам предлагают приобрести продовольственные товары

Приобрести свежие продукты от местного производителя к домашнему столу можно будет в ближайшие выходные. Ярмарки продовольственных товаров развернут прилавки в субботу и воскресенье в разных районах города с 9:00 до 20:00.



13 и 14 апреля, в субботу и воскресенье, продовольственные фермерские товары будут представлены на ярмарке в районе Жигура, 2 «б», а также в центре города — на Верхнепортовой, 2 «г».



14 апреля, в воскресенье, фермеры будут ждать своих покупателей на Басаргина, 15.



Напоминаем, ежедневно по адресам Русская, 68/1, Пихтовая, 8, Океанский проспект, 140 и Жигура, 46 в павильонах проекта «Доступное Приморье» осуществляется торговля продовольственными товарами от местных производителей по доступной цене. Здесь можно приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, хлеб и многое другое.

