Недобросовестный подрядчик сорвал строительство ФОК в Приморье

Приморское УФАС России получило запрос от МКУ «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа о включении информации об ООО «Ваккор» в список недобросовестных поставщиков, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
В 2022 году между сторонами был заключен контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Находка на сумму 467 373 428,69 рублей. Однако подрядчик систематически нарушал сроки работ и на момент обращения работы на объекте не выполнялись, что привело к решению заказчика о расторжении контракта.
УФАС России признало действия подрядчика угрозой для развития городского округа Находка и включило ООО «Ваккор» в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года.