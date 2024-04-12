Недобросовестный подрядчик сорвал строительство ФОК в Приморье

В 2022 году между сторонами был заключен контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Находка на сумму 467 373 428,69 рублей. Однако подрядчик систематически нарушал сроки работ и на момент обращения работы на объекте не выполнялись, что привело к решению заказчика о расторжении контракта.