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Недобросовестный подрядчик сорвал строительство ФОК в Приморье

УФАС включило ООО в «черный список».

Источник: PrimaMedia.ru

Приморское УФАС России получило запрос от МКУ «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа о включении информации об ООО «Ваккор» в список недобросовестных поставщиков, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

В 2022 году между сторонами был заключен контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Находка на сумму 467 373 428,69 рублей. Однако подрядчик систематически нарушал сроки работ и на момент обращения работы на объекте не выполнялись, что привело к решению заказчика о расторжении контракта.

УФАС России признало действия подрядчика угрозой для развития городского округа Находка и включило ООО «Ваккор» в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года.

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