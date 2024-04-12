Договор о предоставлении земли на Кунгасном во Владивостоке под застройку расторгнут

Отметим, что это уже второй участок, который возвращают муниципалитету. Ранее соседний участок, пока еще пустой от застройки, был куплен обманным путем под предлогом эксплуатации гаража. Приобрели его за сумму в 20 раз дешевле рыночной стоимости. Чуть позже на участке планировали возвести многоквартирный дом.