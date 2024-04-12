Договор о предоставлении земли на Кунгасном во Владивостоке под застройку расторгнут

Прокуратура Владивостока остановила незаконное предоставление земельных участков под точечную застройку в районе Мыса Кунгасный, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В декабре 2023 года муниципальная администрация заключила договоры аренды двух участков с общей площадью около 1 гектара на улице Мыс Кунгасный, «1а». Оказалось, что участки, ранее использовавшиеся для автостоянки, были переведены в категорию «многоэтажной жилой застройки». Однако предоставление права пользования данными участками произошло без проведения конкурсных процедур и обходом установленных законом процедур, включая отсутствие распоряжения губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
В результате обнаруженных нарушений прокурор представил руководству региональной столицы представление, и по его результатам незаконные договоры аренды были расторгнуты.
Соблюдение требований земельного законодательства находится под системным контролем прокуратурных органов.
Отметим, что это уже второй участок, который возвращают муниципалитету. Ранее соседний участок, пока еще пустой от застройки, был куплен обманным путем под предлогом эксплуатации гаража. Приобрели его за сумму в 20 раз дешевле рыночной стоимости. Чуть позже на участке планировали возвести многоквартирный дом.