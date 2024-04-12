Власти Беларуси ввели лицензирование экспорта зерна

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение ввести лицензирование экспорта белорусских зерновых культур, это предусмотрено постановлением Совмина № 263 от 10 апреля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.
Под лицензирование попал вывоз таких белорусских товарок, как пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале и другие злаки, а также дробленое зерно без какой-либо обработки и обработанные зерна пшеницы, ржи и других злаков. Лицензии придется получать и на экспорт семена рапса или кользы, а также подсолнечника.
Лицензирование будет временным и вводится на полгода. Разовые лицензии на экспортные поставки данной продукции будут выдавать облисполкомы и Минский горисполком, но только после согласования с Минсельхозпродом.
Согласно постановлению, разовая лицензия понадобится как для вывоза таких товаров в страны ЕАЭС, так и для вывоза в иные государства «при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта».
Как получить лицензию
Чтобы получить лицензию, заинтересованные в этом лица должны предоставить в облисполком или Мингорисполком заявление в произвольной форме с обоснованной просьбой согласовать выдачу лицензии, заявление о выдаче лицензии, а также сертификат продукции собственного производства, выданный БелТПП или ее унитарными предприятиями, или его копию, или же сертификат о происхождении товаров.
Кроме того, необходимо будет предоставить копию внешнеторгового контракта, в котором должна содержаться информацию об объемах и ценах на поставляемые товары.
Местные органы власти в течение трех рабочих дня со дня их поступления должны направить копии этих документов в Минсельхозпрод для согласования вывоза зерновых культур.
Затем профильное ведомство в течении пяти рабочих дней со дня получения этих копий должно рассмотреть их и оправить в облисполком письмо о согласовании вывоза этой продукции или об отказе.
Облисполком или Минский горисполком в течение 10 рабочих дней будут рассматривать эти документы и при наличии согласования вывоза товаров Минсельхозпрода должен принять решение о согласовании выдачи лицензии или об отказе.
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Причина для отказа.
В документе также говорится, что в лицензии могут и отказать, если есть потребность в этой продукции на внутреннем рынке. Кроме того, облисполком также может быть против выдачи такой лицензии, например, если заявитель не является производителем товаров.
Облисполком по согласованию с профильным ведомством может обратиться в МАРТ с предложениями приостановить либо прекратить действия лицензий. МАРТ в свою очередь будет каждый месяц информировать Минсельхозпрод о выданных лицензиях.
Постановление будет действовать в течение шести месяцев после официального опубликования.