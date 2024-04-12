Для Омска закупают 44 новых автобуса в фирменном оранжевом цвете

Автобусы НЕФАЗ приедут в Омск летом, они экологичны — работают на природном газе. Машины низкопольные, имеют откидные пандусы, место для инвалидной коляски. Автобусы оснащены системами навигации, автоинформатором, видеонаблюдением, кондиционерами, системами антизажима и блокировки движения при открытых дверях. У автобусов есть спецкомплекс для эксплуатации в сибирских условиях — двойные стёкла дверей и окон, пять отопителей, дополнительная конвекторная батарея. Вместимость салона — 95 человек, из них сидячих мест — 30.