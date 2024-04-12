Первое геотермальное месторождение могут лицензировать в Иркутской области

— С коллегами из Федерального агентства по недропользованию обсудили современное состояние недр, а также перспективы развития теплоэнергетики области, получения геотермальной энергии. Это тепло, получаемое в недрах земли. Его можно использовать для охлаждения, обогрева и для получения чистого электричества, — говорит Игорь Кобзев.