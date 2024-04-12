Первое геотермальное месторождение могут лицензировать в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о планах проведения аукциона на право изучения геотермального месторождения в южной части Приангарья, а именно в районе Байкальска. Об этом сообщает глава региона в своем телеграм-канале.
— С коллегами из Федерального агентства по недропользованию обсудили современное состояние недр, а также перспективы развития теплоэнергетики области, получения геотермальной энергии. Это тепло, получаемое в недрах земли. Его можно использовать для охлаждения, обогрева и для получения чистого электричества, — говорит Игорь Кобзев.
Кроме того, глава региона отметил, что важно досконально изучить минеральные месторождения в радиусе 200 метров вокруг Иркутска и Братска для использования газовой генерации, газоснабжения и газификации городов, которые попали в проект «Чистый воздух». Всего таких городов восемь.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что архиву в Баяндае Иркутской области выделят дополнительное помещение.