Нацбанк Казахстана сделал заявление по базовой ставке

«Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний инфляционный фон продолжает складываться нейтрально при продолжении тренда снижения цен на зерновые на мировых рынках. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий».Пресс-служба НБК.