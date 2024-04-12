Бастрыкин поручил проверить все рынки и торговые точки в Новосибирске

Поводом для проверки стало обращение к главе следственного комитета в социальных сетях. Женщина из Новосибирска сообщила, что на улице Гоголя собирается большое количество иностранцев на машинах, продавая овощи, фрукты и мясо непонятного происхождения. По мнению женщины, они нарушают санитарные нормы и мешают проезду водителей.