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Бастрыкин поручил проверить все рынки и торговые точки в Новосибирске

В первую очередь под пристальное внимание попали торгующие иностранцы-нелегалы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил следователям Новосибирска проверить все торговые точки и рынки в городе. Об этом сообщили в СУ СК РФ.

Поводом для проверки стало обращение к главе следственного комитета в социальных сетях. Женщина из Новосибирска сообщила, что на улице Гоголя собирается большое количество иностранцев на машинах, продавая овощи, фрукты и мясо непонятного происхождения. По мнению женщины, они нарушают санитарные нормы и мешают проезду водителей.

Глава Следственного комитета взял дело на личный контроль и поручил руководителю Новосибирского следствия Евгению Долгалеву проверить все стихийные рынки в городе и о результатах доложить в Центральное управление следственного комитета.

СК
торговля