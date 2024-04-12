В Минске начали готовить площадку для строительства новой инфекционной больницы

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Долгиновском тракте начали готовить площадку для строительства новой инфекционной больницы, сообщили БЕЛТА в ГПО «Минскстрой».



Под застройку отведено 14,5 га. Генподрядчиком выступает ОАО «Стройтрест № 35» (филиал СУ-201). «Сейчас там идет съем растительного грунта, его будет вывезено 27 тыс. т. После завершения работ 6 тыс. т вернут обратно — для разбивки газонов и благоустройства», — рассказали в объединении.



Подготовительный период рассчитан на три месяца. За это время расчистят территорию, удалят и частично пересадят зеленые насаждения, находящиеся в пятне застройки, проложат к будущему объекту инженерные сети и дорогу, организуют бытовой городок.



Новую инфекционную больницу планируется построить из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Как сообщалось ранее, это будет современное учреждение здравоохранения с 300 обособленными боксами. Комплекс будет состоять из главного и четырех палатных корпусов, а также небольшого здания для лечения особо опасных инфекций. Объект дополнят хозяйственные постройки и парковка.



Главный корпус в 2−3 этажа будет П-образной формы с внутренним двором. В здании разместятся приемное отделение, 10 реанимационных палат на 18 коек, экспресс-лаборатория, операционный блок, рентгенологическое отделение и кабинет КТ, клинико-лабораторная служба, микробиологический отдел, отделения функциональной диагностики, эндоскопическое, платных услуг и другие службы стационара. Также запроектирован учебно-методический сектор с классами для медицинского колледжа, БГМУ, БелМАПО, где будет проходить обучение и переподготовка медиков. −0-