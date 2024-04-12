Доллар немного дешевеет на торгах в пятницу

МИНСК, 12 апр — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль рос в цене по отношению к американской, китайской и российской валютам.
Сегодня на старте сессии спрос и предложение на европейскую валюту не наблюдались. Регулятор для определения курса может использовать данные последней успешной сессии.
При этом американская валюта начала ощущать на себе новости о том, что инфляция опять стала разгоняться в Соединенных Штатах. По состоянию на 10:11 доллар подешевел на 0,08% и остановился на отметке в 3,2711 рубля.
Российская валюта при этом перешла к росту и по состоянию на 10:14 прибавила всего 0,01%. На торгах за 100 российских просили 3,4897 белорусских рубля.
Неожиданно вопреки мировому тренду на рост стала падать в цене валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:07 подешевела на 0,14%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,5020 рубля.