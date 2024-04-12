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Доллар немного дешевеет на торгах в пятницу

Американская валюта в последние дни демонстрировала курсовые максимумы в этом году и, очевидно, начала коррекцию своей стоимости на фоне роста инфляции в США.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль рос в цене по отношению к американской, китайской и российской валютам.

Сегодня на старте сессии спрос и предложение на европейскую валюту не наблюдались. Регулятор для определения курса может использовать данные последней успешной сессии.

При этом американская валюта начала ощущать на себе новости о том, что инфляция опять стала разгоняться в Соединенных Штатах. По состоянию на 10:11 доллар подешевел на 0,08% и остановился на отметке в 3,2711 рубля.

Российская валюта при этом перешла к росту и по состоянию на 10:14 прибавила всего 0,01%. На торгах за 100 российских просили 3,4897 белорусских рубля.

Неожиданно вопреки мировому тренду на рост стала падать в цене валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:07 подешевела на 0,14%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,5020 рубля.