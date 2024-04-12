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КнААЗ передал Минобороны первую в 2024 году партию Су-35С

Боевые машины успешно прошли все лётные и наземные испытания.

Источник: ОАК

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, входящий в ОАК, изготовил и передал Министерству обороны Российской Федерации первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл наземных и летных испытаний в различных режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту постоянной дислокации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Перед нашими авиастроителями стоит задача обеспечить ритмичность производства и поставок новых и востребованных в ВКС самолетов. Переданные в войска машины отличают высокие летно-технические и маневренные характеристики. Су-35С оснащены самым передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия, — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Сегодня Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина обеспечен загрузкой до 2028 года включительно. Предприятие продолжает выполнение гособоронзаказа на поставку боевых машин Су-35С и Су-57 для ВКС России, идет работа в кооперации с предприятиями Ростеха по важным проектам развития авиационной отрасли России.