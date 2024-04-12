Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане

Согласно информации, по состоянию на 9 апреля:
подорожали:
первый сорт муки — на 0,9%, сливочное масло — на 0,3%, мясо куриное (бедро) — на 0,5%, морковь — на 1,4%, сахар — на 1,1%, соль — на 0,1%.
Подешевели:
макароны — на 0,2%, рис — на 0,4%, гречка — на 1,2%, подсолнечное масло — на 0,1%, яйца — на 0,5%, картошка — на 0,5%, лук — на 5,3%, капуста — на 0,8%.
Не изменились цены на:
хлеб, мясо, молоко, кефир (2,5%), творог.
Средняя цена на некоторые товары из перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по Казахстану на 9 апреля:
сливочное масло — 4064 тенге/кг, творог — 2161 тенге/кг, капуста — 151 тенге/кг.
«Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, в годовом выражении повысился на 0,6%».
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
Накануне, 11 апреля, в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) РК заявили, что бизнесмены завысили цены на продукты во время сильнейших паводков в стране. Им вынесли 46 административных постановлений, из них наложено шесть штрафов и выдано 40 предупреждений.