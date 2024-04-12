Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане

Накануне, 11 апреля, в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) РК заявили, что бизнесмены завысили цены на продукты во время сильнейших паводков в стране. Им вынесли 46 административных постановлений, из них наложено шесть штрафов и выдано 40 предупреждений.