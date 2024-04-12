Грохот и столбы пыли. В центре Челябинска продолжают снос элитного недостроя

Пыль от падающих фрагментов бетонной махины окутала ближайшие улицы, но расположенные в опасной близости о места работ автосервисы и мойки как ни в чем не бывало продолжают работу, сообщает корреспондент АиФ-Челябинск с места событий.
Недостроенное жилое здание находится на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Каслинской. В этом году его было решено снести, чтобы на его месте возвести новую многоэтажку.
Напомним, что ЖК «Княжеский» начали возводить в 2008 году, но спустя три года стройка полностью прекратилась.
Ранее в интервью CHEL.AIF.RU главный архитектор Челябинска Ольга Никитина рассказала, что стройка была законсервирована с нарушениями, поэтому у инвестора, который теперь взялся за объект, не получится просто взять и продолжить начатое строительство комплекса. Придется разобрать постройки практически до основания. Это займет несколько месяцев.
Инвестор уточнил, что работы по разбору здания продлятся до конца года.