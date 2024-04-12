Дарем
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грохот и столбы пыли. В центре Челябинска продолжают снос элитного недостроя

Сегодня, 12 апреля, в Челябинске продолжили сносить недостроенный ЖК «Княжеский», который наделал шуму 22 марта.

Источник: Аргументы и факты

Пыль от падающих фрагментов бетонной махины окутала ближайшие улицы, но расположенные в опасной близости о места работ автосервисы и мойки как ни в чем не бывало продолжают работу, сообщает корреспондент АиФ-Челябинск с места событий.

Недостроенное жилое здание находится на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Каслинской. В этом году его было решено снести, чтобы на его месте возвести новую многоэтажку.

Напомним, что ЖК «Княжеский» начали возводить в 2008 году, но спустя три года стройка полностью прекратилась.

Ранее в интервью CHEL.AIF.RU главный архитектор Челябинска Ольга Никитина рассказала, что стройка была законсервирована с нарушениями, поэтому у инвестора, который теперь взялся за объект, не получится просто взять и продолжить начатое строительство комплекса. Придется разобрать постройки практически до основания. Это займет несколько месяцев.

Инвестор уточнил, что работы по разбору здания продлятся до конца года.

строительство