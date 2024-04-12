Грохот и столбы пыли. В центре Челябинска продолжают снос элитного недостроя

Ранее в интервью CHEL.AIF.RU главный архитектор Челябинска Ольга Никитина рассказала, что стройка была законсервирована с нарушениями, поэтому у инвестора, который теперь взялся за объект, не получится просто взять и продолжить начатое строительство комплекса. Придется разобрать постройки практически до основания. Это займет несколько месяцев.