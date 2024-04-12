ФАС обязала СВГК пересмотреть тарифы на техобслуживание

Напомним, стоимость услуг по обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в Самарской области изменилась с 1 января 2024 года. Это произошло из-за новых требований федерального закона «О газоснабжении в РФ», Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом. Проводить проверку и ремонт газовых плит, котлов, водонагревателей, а значит и отвечать за их работоспособность и надежность вправе только специалисты газораспределительных компаний, к которым присоединен частный или многоквартирный дом.