На стройплощадке школы на улице Ярославского увеличат число рабочих

В настоящее время продолжается строительство новой школы на участке между улицей Ярославского и объездной дорогой Ново-Ленино. Объект будет вмещать 1550 учеников и в работах задействованы 11 единиц техники и 150 человек. В ближайшем будущем планируется увеличение числа рабочих до 400, что поможет ускорить процесс строительства. Об этом сообщили в комитете по градостроительной политике администрации Иркутска.
— На начало апреля строительная готовность объекта составляет более 12%. Несмотря на то, что срок исполнения контракта по возведению школы заканчивается в декабре 2025 года, подрядная организация планирует завершить работы раньше, — говорят в администрации.
В настоящее время работы проводятся на семи из девяти блоков. В блоке Е, где будет расположен спортивный зал и бассейн, уже завершено устройство каркаса, выполняется кладка перегородок и стен из кирпича, а также монтируются внутренние инженерные сети. На других блоках проводятся работы по забивке свай, обустройству цокольных этажей и подпорных стен, а также бетонированию перекрытий.
Мэр Иркутска Руслан Болотов прокомментировал: «Подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий и само строительство выполняет одна организация. Подрядчик уже зарекомендовал себя как надежный застройщик при возведении детского сада в микрорайоне Лесном и пристроя к школе 57. На данной площадке также отмечается слаженная работа всех участников процесса и системный подход к выполнению взятых обязательств».