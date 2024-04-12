На стройплощадке школы на улице Ярославского увеличат число рабочих

В настоящее время работы проводятся на семи из девяти блоков. В блоке Е, где будет расположен спортивный зал и бассейн, уже завершено устройство каркаса, выполняется кладка перегородок и стен из кирпича, а также монтируются внутренние инженерные сети. На других блоках проводятся работы по забивке свай, обустройству цокольных этажей и подпорных стен, а также бетонированию перекрытий.