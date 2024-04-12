В Ростове на Соловьиной начали строить водопровод

В Ростове в районе Соловьиной рощи построят водопроводную сеть. Ранее здесь была только техническая вода. Как сообщает в телеграм-канале глава Ростова Алексей Логвиненко водопроводной водой будут обеспечены жители домов в границах улиц Медицинской и Соловьиной.
В 2023 году проектная документация нового водовода получила положительное заключение госэкспертизы. В марте 2024 года был заключен муниципальный контракт на строительство водопроводной сети.
Согласно проекту, строители построят водовод по улице Медицинской от Таганрогской до Соловьиной диаметром 225 мм; от улицы Соловьиной, 2 до улицы Соловьиной, 44 — диаметром 110 мм.
Это позволит подключить частные дома к системе централизованного водоснабжения. Сейчас на объекте выполняются строительно-монтажные работы, завершить возведение водовода планируют в 3-м квартале 2024 года.
Ранее мы писали, что жители Соловьиной улицы 29 лет живут без водопроводной воды.