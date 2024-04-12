В Ростове на Соловьиной начали строить водопровод

В Ростове в районе Соловьиной рощи построят водопроводную сеть. Ранее здесь была только техническая вода. Как сообщает в телеграм-канале глава Ростова Алексей Логвиненко водопроводной водой будут обеспечены жители домов в границах улиц Медицинской и Соловьиной.